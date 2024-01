Mobilisation des recettes : Plus de 1426 milliards de FCFA injectés par les Douanes en 2023

A cette occasion, renseigne M. Ba, elle nous invite à réfléchir sur des thèmes cruciaux, d’une grande actualité pour les Douanes à l'image de celui de l'édition de cette année, intitulé comme suit : « Pour une Douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs ». Il a expliqué que cette thématique proposée par l’Omd nous rappelle que dans un monde en constante évolution, la Douane doit rester agile et s’adapter à l’accélération rapide des mouvements internationaux de marchandises et à la croissance exponentielle du commerce mondial.



Dans un tel contexte, affirme le ministre des Finances, une vigilance accrue s’impose aux services douaniers qui ne devraient, en aucun cas, perdre de vue la simplification et la facilitation attendus de leurs partenaires, devenus de plus en exigeants en termes de célérité et de transparence dans leurs transactions.



«Ces derniers, qu’ils soient des partenaires traditionnels ou de type nouveau, doivent à leur tour comprendre les missions régaliennes dont les administrations douanières sont investies, pour les accompagner dans la réalisation de celles-ci, en favorisant une mobilisation optimale des ressources publiques, dans un environnement économique exempt de distorsions qui pourraient entraîner des pratiques concurrentielles déloyales, et en respectant les règles et normes de sécurité gouvernant la chaîne logistique internationale », a déclaré le patron des Finances. Il a fait savoir que fort heureusement, les Douanes sénégalaises, dans leur posture avant-gardiste, l’ont compris, pour avoir mis en place, dans leur architecture organisationnelle, une Direction dédiée à la facilitation et au Partenariat avec l'entreprise, mais également des mécanismes de collaboration clairement définis dans des protocoles d’accord visant à fixer des règles sur la base desquelles des avantages sont concédés aux entreprises qui se sont inscrites dans une dynamique de conformité.



A ce sujet, note Mamadou Moustapha Ba, le Programme de partenaires privilégiés (Ppp) qui, sous peu, va évoluer vers le Programme de l’opérateur économique agréé (Oea), atteste, s’il en était encore besoin, de la vision des pouvoirs publics pour une administration des Douanes moderne, résolument engagée dans la voix d’un partenariat fécond et durable, en faveur du développement économique et social de notre pays.





C’est d’ailleurs dans cette perspective, a rappelé M. Ba, que le Gouvernement du Sénégal a pris l’option stratégique de créer et de développer les « Zones économiques spéciales (Zes) ».



Un objectif de 1700 milliards FCFA pour 2024



Il a affirmé qu’actuellement, les résultats plus qu'honorables enregistrés dans la mise en œuvre de ces Zes ont été rendus possibles grâce à une contribution décisive de l’administration des Douanes en termes d’accompagnement des entreprises agréées.



«Tous ces efforts combinés ont, entre autres, contribué aux résultats fort élogieux enregistrés par la Douane dans le cadre de la mobilisation des recettes et de la lutte contre la fraude au titre de l’exercice budgétaire 2023. En effet, les recettes douanières liquidées se chiffrent à mille quatre cent vingt-six milliards six cent quatre-vingt-sept millions six cent soixante-trois mille deux cent quarante francs (1426 687 663 240 francs) CFA », a révélé le ministre des Finances.



Pour 2024, il a précisé que les objectifs de liquidation des recettes douanières sont de l'ordre de 1700 milliards FCFA pour un niveau de recouvrement de recettes budgétaires de 1379,4 milliards FCFA. Il se dit convaincu que ces objectifs seront atteints. « Un bref rappel historique permet de constater que vous avez fait passer les liquidations de recettes douanières moins de 200 milliards FCFA en 1999 à 400 milliards en 2011, soit un doublement en 12 ans.



Sur ce même horizon temporel entre 2011 et 2023, vous avez multiplié les recettes douanières liquidées par 3,5 les faisant passer de 400 milliards FCFA à 1426,687 milliards FCFA. C'est dire que les objectifs de recettes de l'Administration douanières seront atteints », a détaillé le ministre des Finances.



En ce qui concerne le volet lutte contre la fraude, il a été enregistré des saisies importantes de drogues, de médicaments et de diverses marchandises d’une valeur totale de quatre cent quatre-vingt-cinq milliards cinq cent vingt et un millions cinq cent quarante-trois mille cent vingt francs (485 521 543 120 francs) CFA. De tels résultats ont pu être obtenus grâce à la collaboration franche et fructueuse de tous les partenaires.

Adou FAYE

