Mobilisation générale : Le SAES déclenche une grève de 48 heures

Sénégal Atlanticactu/ SAES/ Saliou Ndong Le début de l'année universitaire s'annonce difficile dans les universités sénégalaises. En effet, le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) a décidé d'organiser une grève de 48 heures, prévue les 23 et 24 octobre, pour exiger le paiement des pensions de retraite pour les familles des enseignants-chercheurs. Des assemblées générales sont également programmées sur les différents campus. De plus, le SAES déplore que, malgré les accords signés avec l'État, leur mise en œuvre tarde à se réaliser.



Source : Source : https://atlanticactu.com/mobilisation-generale-le-...

