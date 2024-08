Mobilité et l'affectation des agents : La plateforme digitale du Ministère de la Santé, parachevée Rédigé par leral.net le Lundi 12 Août 2024 à 23:02 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, pour parachever le processus de la plateforme digitale (MIRSAS), facilitant la mobilité et l'affectation des agents a organisé ce lundi, un atelier avec les acteurs pour la tenue des travaux de la commission nationale afin d'examiner les dossiers et de valider les résultats provisoires des affectations. Selon Malick Diallo, DRH dudit ministère, la digitalisation va permettre d'avoir plus de transparence dans la gestion et favoriser un gain de temps.



