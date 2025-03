Mobilité urbaine : L’État entame le remplacement des barrières endommagées de BN4 de l’autopont de Keur Mbaye Fall Dans le cadre de l’amélioration des infrastructures routières, le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, via l’Ageroute Sénégal, entame le remplacement des barrières BN4 de l’autopont de Keur Mbaye Fall, détériorées par un accident impliquant un gros porteur.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Mars 2025 à 10:02 | | 1 commentaire(s)|

Selon leur communiqué, les travaux, prévus du 22 mars au 10 avril 2025, se dérouleront chaque nuit entre 22 heures et 5 heures du matin. Pour minimiser les perturbations, un dispositif de signalisation et d’accompagnement des forces de l’ordre sera mis en place afin de garantir la fluidité du trafic.



Le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Thiaroye exhorte les usagers à observer strictement les limitations de vitesse et les consignes de sécurité. Une fois les travaux terminés, le trafic normal sera rétabli.



Les autorités remercient les usagers pour leur patience et réitèrent leur volonté de renforcer la sécurité routière et d’optimiser la circulation urbaine.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook