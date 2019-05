Moctar Sourang : « nous avons rencontré Me Wade, le Pds fait toujours partie du Fnr » Le Parti démocratique sénégalais fait toujours partie du Front national de résistance (Fnr). C’est ce qu’a indiqué le porte-parole de cette frange de l’opposition, Moctar Sourang, ce lundi sur la RFM. « Le Pds fait toujours partie du Fnr. Nous avons rencontré Me Abdoulaye Wade pas plus tard qu’avant-hier, il nous réaffirmé l’ancrage de son parti dans le Fnr. D’ailleurs, il nous a promis que le Pds participera effectivement à notre prochaine réunion », déclaré Moctar Sourang.

