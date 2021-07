Modern’Art : Un projet de 15 milliards de la Der/Fj en soutien à l’artisanat Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 20:50 | | 0 commentaire(s)|

La Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), a signé jeudi une convention de partenariat avec le ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, pour des financements et investissements structurants, pour un secteur de l'artisanat « fort, moderne et productif ». Le Délégué général de la DER/FJ M. Papa Amadou Sarr a, au cours de cette cérémonie, relevé que plus de 6,5 milliards de F Cfa financés avec plus 5 500 bénéficiaires ces deux dernières années, en plus des 3 milliards de CFA pour l'opération 10 millions de masques avec 9000 tailleurs. Mais pour cette année 2021, « environ 7 milliards vont être mis dans le secteur de l'artisanat par la DER/FJ ». Il explique que les actions prévues sont entre autres le programme de financement pour la mise en place de 200 menuiseries avec des centres d'usinage partagés dans les 46 départements du Sénégal, la mise en place de 35 garages modernes dans les 14 régions du Sénégal, l'accompagnement des femmes tanneuses de Guédiawaye et Mékhé, le programme tailleur émergent, avec la création d'une centrale d'achat et d'une usine de confection semi industrielle. Par ailleurs, le Délégué général de la DER/Fj a annoncé la mise en œuvre dès janvier 2022 du projet Modern'Art. Dans le cadre de ce projet, il est prévu un financement de 15 milliards sur 3 ans pour moderniser le secteur de l'artisanat. Pour sa part, le ministre de l'Artisanat Papa Amadou Ndiaye a indiqué qu'« en 3 ans, la DER est devenue incontournable, un outil de première main pour non seulement les artisans, mais aussi l'ensemble des acteurs du secteur économique sénégalais. C'est pourquoi nous avons tenu à signer une convention avec la DER afin de créer un partenariat gagnant-gagnant. Cet instrument nous permettra de lever les contraintes majeures qui bloquent le secteur de l'artisanat. L'artisanat étant un secteur prioritaire, dynamique, créateur d'emplois et de richesse mais dont la productivité est extrêmement faible, il nous faudra travailler avec la DER pour améliorer cette productivité ».



Source : http://lesoleil.sn/modernart-un-projet-de-15-milli...

