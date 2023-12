Modernisation des daaras: 25 milliards FCfa investis depuis 2012 (Macky Sall) Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Décembre 2023 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

L’État a investi 25 milliards FCfa, depuis 2012, pour la modernisation et le fonctionnement des daara, a indiqué le président de la République, Macky Sall, ce samedi 16 décembre 2023, lors de la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale des Daara. “Depuis 2012, l’État du Sénégal, avec le concours de nos partenaires au […] L’État a investi 25 milliards FCfa, depuis 2012, pour la modernisation et le fonctionnement des daara, a indiqué le président de la République, Macky Sall, ce samedi 16 décembre 2023, lors de la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale des Daara. “Depuis 2012, l’État du Sénégal, avec le concours de nos partenaires au développement, a mis en place des projets et programmes d’envergure nationale, représentant un investissement global de plus de 25 milliards FCFA”, a affirmé Macky Sall lors de son allocution. Le chef de l’État a relevé que les mesures prises, notamment depuis l’année dernière avec la première édition de cette journée, “ont engendré des résultats fort appréciables”. “Les efforts consentis, ont abouti à la construction de 78 daara modernes dans plusieurs régions et la réhabilitation de 99 autres daara qui étaient déjà fonctionnels, a-t-il souligné. l’accompagnement de 603 daara, y compris des daara préscolaires, a permis de relever sensiblement le niveau de vie scolaire de 33 880 bénéficiaires directs en accès et en qualité”. Parmi les progrès avancés par M. Sall, figure la transformation de l’Inspection des Daara en Direction nationale. Cette entité nouvellement créée “a piloté un vaste programme de renforcement de capacités professionnelles des acteurs”, a-t-il relevé. De plus, l’État a procédé au recrutement et à la formation de 665 prestataires de services pour les daara. “De nos jours, la problématique de la gestion des Daara a connu des avancées significatives avec la signature d’un accord-cadre pour la promotion des daara, soutenu par un projet de loi portant statut du daara au Sénégal”, s’est-il réjoui. Document d’orientation pour moderniser les daara Et les perspectives de développement des daara sont prometteuses, selon Macky Sall. Ainsi, la direction nationale des Daara est à pied d’œuvre pour l’élaboration d’un document d’orientation pour moderniser les Daara. “Ce document servira de modèle à notre offre éducative et sera accompagné d’un système national de suivi-évaluation, ainsi que d’une cartographie nationale des Daara, qui sera actualisée en permanence, facilitant ainsi la modernisation de cette offre d’éducation”. Globalement, le chef de l’État s’est montré satisfait de la dynamique impulsée depuis l’année dernière, et la première édition de cette journée. “Depuis 2022, le Gouvernement s’est fortement engagé dans cette mobilisation nationale pour les Daara, prévoyant le recrutement final de 650 maîtres coraniques dans la fonction publique d’ici la fin de l’année 2023, avec plus des 2/3 déjà bénéficiaires de salaires. En outre, une subvention évolutive annuelle de 6 milliards FCFA a été accordée, dont un milliard est spécifiquement dédié à une dotation en riz afin de contribuer à la prise en charge alimentaire « Ndongo Daara » et de leurs maîtres”, a-t-il rappelé.



Source : https://lesoleil.sn/modernisation-des-daaras-25-mi...

Accueil Envoyer à un ami Partager