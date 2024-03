Modernisation du parc piroguier: Le budget en hausse pour faciliter l’accès aux embarcations

La modernisation du parc piroguier, avec le remplacement des pirogues en bois par des embarcations en fibre de verre, est en marche. La Société des infrastructures de réparation navale(Sirn),a effectué, fin février, une tournée nationale au niveau des différentes régions maritimes du Sénégal, pour sensibiliser les acteurs sur les enjeux du programme. Le programme […]

La modernisation du parc piroguier, avec le remplacement des pirogues en bois par des embarcations en fibre de verre, est en marche. La Société des infrastructures de réparation navale(Sirn),a effectué,fin février, une tournée nationale au niveau des différentes régions maritimes du Sénégal, pour sensibiliser les acteurs sur les enjeux du programme.

Le programme de modernisation du parc piroguier, une composante du Projet de construction navale (Pcn), initié par la Société des infrastructures de réparation navale (Sirn), a été présenté aux acteurs de la pêche de Saint-Louis, Mbour, Ngaparou, Joal, Djiffère, Toubacouta et Popenguine-Ndayane. Lors d’une tournée effectuée par le Directeur général de la Sirn dans ces régions, en fin février, ces derniers ont été sensibilisés sur l’importance des pirogues en fibre de verre. Faisant le point de ces tournées au niveau des différentes régions maritimes du Sénégal, le Directeur général de la Sirn, Saliou Samb, a magnifié l’implication des acteurs à la base. « Cette démarche participative nous a permis de recueillir les observations et les attentes des acteurs sur le projet et y apporter les corrections et les améliorations nécessaires. Le retour d’expériences et les témoignages des pêcheurs démontrent à suffisance l’importance des pirogues en fibre de verre », a-t-il expliqué dans un entretien accordé au « Soleil ». « Il a été noté une acceptation et une appropriation des pirogues en fibre de verre par les pêcheurs », a affirmé Saliou Samb.

Dans la dynamique de faciliter l’accès aux pirogues, le budget du programme, a-t-il informé, a également connu une hausse avec une allocation supplémentaire d’un milliard de FCfa. « Dans ce cadre, un fonds de garantie sera mis en place auprès de l’U-Imcec pour accompagner le financement de l’acquisition des pirogues en fibre de verre. Les pêcheurs pourront acquérir les pirogues à crédit pendant 48 à 60 mois, avec un différé de trois mois, à un taux de 6 % dégressif et un apport personnel de 5 % », a souligné Saliou Samb. Selon lui, les pirogues en fibre de verre présentent beaucoup d’avantages comparés à celles traditionnelles en bois. « Elles sont insubmersibles, plus légères, plus stables et plus rapides. Elles ont une durée de vie de 25, voire 30 ans environ. De même, leur consommation en carburant est bien moindre. Les écarts de consommation peuvent aller de 15 à 28 %, suivant la charge et les conditions de mer », a-t-il ajouté.

Saliou Samb rappelle que le programme de modernisation du parc de pirogue vise à moderniser et à remplacer l’ensemble du parc piroguier du Sénégal qui compte plus de 20 000 pirogues en bois. « Les usines sur place ont la capacité de construire, chaque année, 1000 pirogues en fibre de verre », a fait savoir M. Samb. D’après ce dernier, il est prévu une extension de la capacité de production des embarcations en fibre de verre avec l’installation de nouvelles usines au niveau de la Zone économique exclusive (Zee) de Sandiara, à Saint-Louis et à Ziguinchor ; ce qui, pour lui, va favoriser la création de milliers d’emplois.

Ce programme, a-t-il rappelé, est inscrit dans le Programme d’actions prioritaires (Pap3), 2024-2028, et dans le Budget consolidé d’investissement (Bci) pour un montant de 45 milliards de FCfa. Sur cette somme, a-t-il renseigné, le programme a reçu, cette année, une allocation budgétaire de 1,2 milliard de FCfa.

Si l’appropriation des pirogues en fibre de verre par les acteurs n’est plus à démontrer, l’accessibilité reste le principal obstacle. En effet, les pêcheurs sollicitent des mécanismes de facilitation leur permettant d’acquérir ces pirogues à moindre coût. É en croire le Dg de la Sirn, l’État du Sénégal a consenti des efforts pour faire baisser drastiquement les prix des pirogues en fibre de verre. « Au début, les prix des pirogues variaient entre 8 à 13 millions de FCfa ; actuellement, ils se situent entre 3 et 5 millions de FCfa. L’État a accordé des exonérations sur les équipements et matériaux à l’importation destinés à la fabrication des embarcations en fibre de verre, mais aussi sur la taxe sur la valeur ajoutée concernant les ventes locales d’embarcations en fibre de verre aux acteurs de la pêche artisanale », a expliqué Saliou Samb.

