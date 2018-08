Modernisation du secteur des transports : Le Président Macky Sall valide le projet SamaTaxi, le "Uber Africain" qui veut transformer le transport en Afrique francophone

En compagnie de son premier ministre, Muhammad Boun Abdallah Dionne, du ministre des Transports, Abdoulaye Daouda Diallo et du Directeur de SENIRAN, Macky Sall a assisté à la présentation de l'application "Sama Taxi" lancée par le jeune entrepreneur, Mouhamet Mbow.



Le Chef de l'Etat a bien apprécié ce projet qui entre dans sa politique de modernisation du sous-secteur des transports terrestres. Il a félicité les initiateurs, tout en invitant les propriétaires de taxis à adhérer au concept. Et a également "encouragé l'utilisation de cette application pas les sénégalais pour l'avancement du secteur transport".



Comment ca marche? « Depuis votre smartphone, vous pouvez commander un taxi où et quand vous voulez. Le service de géolocalisation identifie le taxi le plus proche de chez vous et vous l’envoie en quelques minutes. Avec l'application, vous pouvez aussi choisir votre véhicule, connaître le prix de la course et savoir précisément quand le taxi arrive. C’est une véritable révolution pour les usagers de taxi. La commande de taxi n’aura jamais été aussi simple, rapide et sûre », explique Mouhamet Mbow.



L'objectif de "SamaTaxi" est donc de faciliter le transport en taxis. Après le Sénégal, le projet vise la conquête du transport urbain en Afrique francophone.





LA REDACTION DE DAKARFLASH