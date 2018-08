Modibo DIOP sur l’Amnistie en Côte d’ivoire: ‘’ Anibara Président A.D.O ‘’

La bonne nouvelle vient de traverser le Monde comme une traînée de poudre, le Président Alassane Dramane Ouattara vient d’amnistier 800 détenus dont la Première Dame Simone Gbagbo et quelques dignitaires de l’ancien régime ivoirien ; ceci, à la veille de la fête de l’indépendance de son Pays.



Quelle noblesse d’esprit et quelle générosité pour préserver la paix et sécuriser l’émergence de la Cote d’ivoire.



Nul n’ignore les souffrances que le Président ADO a subi dans l’opposition, victime de la vindicte du régime de Gbagbo et malgré tout, pour l’intérêt supérieur de son pays, il a choisi ‘’ LA VOIE DU PARDON ’’ contre ses adversaires politiques.



Geste d’autant plus symbolique que le Président ADO est à moins de deux années de la fin de son mandat qu’il ne compte pas renouveler.



La préservation de la paix et la stabilité en Côte d’ivoire sont essentielles pour le maintien du développement et de l’émergence de l’UEMOA, son Pays étant le moteur économique de cette zone



Ce geste vient de consacrer le Président Alassane Dramane Ouattara, dans le Panthéon des Grands Pairs Africains à côté de Kwamé Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, et Nelson Mandela.



Le Pardon étant un attribut divin que le SEIGNEUR lègue a ses Prophètes et à ses Elus ; alors ’’ ANIBARA PRESIDENT ADO ’’ ou bon travail et bon courage en dioula et que le Bon Dieu ; le Tout Puissant, Détenteur de toutes les Grâces ; continue de vous inspirer M. le Président pour l’intérêt supérieur de la Cote d’ivoire et de L’Afrique. AMEN



MODIBO DIOP, Ingénieur Polytechnicien, Ancien Auditeur du CEDS de PARIS, Expert Consultant International en Energie ; Infrastructures et Tic. mdiop129@gmail.com