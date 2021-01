Modification de l’Etat d’urgence/ Cds: «Aucune liberté individuelle ne transcende celle du Peuple» La Confédération pour la démocratie et le socialisme estime que la situation sanitaire «impose au gouvernement et au Peuple sénégalais un nécessaire effort d’ajustement». C’est en cela que ce regroupement de partis de gauche, proches du pouvoir, salue la loi sur l’Etat d’urgence et l’Etat de siège élargis aux catastrophes naturelles et sanitaires.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Avec la modification de la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’Etat d’urgence et à l’Etat de siège, le président de la République peut désormais prendre des mesures en cas de catastrophe naturelle ou sanitaire. La Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds) apprécie l’adoption de cette loi et le couvre-feu instauré dans les régions de Dakar et de Thiès pour interrompre la chaîne de propagation du Covid-19.



Et le moment est venu, selon ces partis de gauche, de prendre la «pleine mesure» des ravages que provoque le coronavirus au plan humain, économique et social aux fins de mettre en œuvre les solutions fortes que commande cette situation, à bien des égards, inédite. «Les pertes en vies humaines, le remplissage de plus en plus manifeste par les malades, des centres de traitement épidémiologique, avec son dangereux corollaire de surcharge de travail des personnels soignants, l’explosion des cas dits «communautaires» et de ceux «graves», tout cela impose au gouvernement et au Peuple sénégalais un nécessaire effort d’ajustement», estiment-ils.



Cette coalition proche de la mouvance présidentielle de rappeler dans un communiqué : «Il est indispensable que tous les acteurs de la vie publique nationale comprennent qu’aucune liberté individuelle ne transcende celle du Peuple ou, pour le dire autrement, tous les Sénégalais doivent se convaincre que, quand c’est le destin de tous qui se joue, on ne saurait laisser quelques-uns, au nom de leur liberté individuelle, compromettre le sort de tous.»



Par conséquent, la Cds invite aussi tous les Sénégalais au respect des gestes qui sauvent, à savoir le port correct du masque, la limitation des déplacements, la réduction des réunions et autres rencontres, le lavage des mains… Par rapport à la stratégie nationale de vaccination, elle encourage le gouvernement à continuer à investir «tous les efforts nécessaires» pour l’acquisition au plus tôt des «vaccins certifiés» par l’Organisation mondiale de la santé (Oms).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos