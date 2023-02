Modification des mesures prises : Le transport public interurbain interdit entre 00 h et 05 h

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Février 2023 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et son collègue de l’Intérieur, matérialisent un point des accords signés avec l’Intersyndicale des transporteurs. Mansour Faye et Antoine Diome modifient l'arrêté interministériel du 11 janvier 2023 fixant les horaires de circulation interurbaine des véhicules de transport public de personnes.



Désormais, le transport public interurbain de personnes est interdit entre 00 heure et 05 heures, au lieu de 23h à 05h du matin. Les heures d'ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines publiques et privées pour le transport public de personnes, sont fixées ainsi : 00 heure pour la fermeture et 05 heures pour l’ouverture, détaille "L'As".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook