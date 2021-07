Modification du code électoral: Mamadou Lamine Diallo et Cheikh Abdou Mbacké déposent un recours devant le conseil constitutionnel Les députés Mamadou Lamine Diallo et Cheikh Abdou Mbacké ont déposé un recours, auprès du conseil constitutionnel, concernant la loi portant Code électoral ce vendredi Ce, indique Libération online avec le concours de Me Abdoulaye Tine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juillet 2021





