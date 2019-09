Modou Diagne Fada: « La Sonacos ne peut se développer sans une bonne récolte »

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Septembre 2019 à 11:59

Les fortes pluies sont une bonne chose pour les paysans et l’usine de la Sonacos. C’est l’avis du Directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada qui précise que des prières ont été formulées pour un bon hivernage. Même si, d’autres personnes, vivant dans les zones inondables, souhaiteraient autre chose que de fortes pluies.



« On souhaite avoir une bonne production agricole. Puisque la Sonacos ne peut pas se développer sans une bonne récolte des paysans du Saloum et d’ailleurs. Avant la société avait des difficultés. Aujourd’hui, on a espoir que cela va appartenir à de vieux souvenir. Nous sommes en train de faire des efforts et des partenaires qui avaient quitté la Sonacos, cherchent à revenir pour travailler encore avec la société », a expliqué le Directeur de la Sonacos, Modou Diagne Fada à la RFM.

