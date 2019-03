Modou Diagne Fada : « Wade doit accepter la main tendue de Macky Sall »

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2019 à 10:57 | | 1 commentaire(s)|

« Le président Wade doit accepter la main tendue du Président Macky Sall, le rencontrer et ouvrir des discussions avec lui. La symbolique d’une telle rencontre est importante pour l’image du pays. Il faut renouer le fil du dialogue et faire avancer les dossier », a plaidé, Modou Diagne Fada.



Le leader du parti Ldr Yessal et allié de Macky Sall s’est entretenu avec « L'Observateur » après l’appel au dialogue lancé par le Président Macky Sall. Ce dernier a fait hier une déclaration après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle 2019, au cours de laquelle il a invité l’opposition à un dialogue franc et sincère afin de « faire avancer le Sénégal ».



« Je pense que son appel sera entendu par toutes les forces vices de la Nation », a signalé Fada. « Le moment est venu pour de dialoguer, d’entamer des discussions entre le Parti démocratique sénégalais. Il n’est jamais trop tard pour dialoguer, d’échanger. Parce que le pouvoir a intérêt à tourner la page, apaiser la situation, remettre les compteurs à zéro et repartir sur de nouvelles bases », a-t-il ajouté.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos