Modou Diop, père du djihadiste Abdou Lahat Diop: « J’ai le cœur meurtri, j’ignore si mon fils...»,

Après le vieux Massamba Diop et son fils Alioune, c’est Modou Diop qui a appelé à la barre. Comme ses prédécesseurs, il a lui aussi été entendu à titre de témoin pour l’affaire de son fils Abdou Lahat Diop. Elève en classe de première au lycée Sergent Lamine Camara de Dakar, ce dernier faisait partie du contingent sénégalais à avoir rejoint les bastions de l’Etat islamique.



« A la maison, il ne cessait de répéter qu’il veut quitter le Sénégal. Mais, il ne nous a jamais dit de sa destination. C’est un jour de dimanche qu’on a constaté son absence à la maison. Lorsqu’on s’est rapprochés de son ami El Mamadou Ba dit Mama Ba (un des accusés), celui-ci nous a dit qu’il s’est rendu en Gambie sans précision. Voilà deux ans, que je n’ai aucune de ses nouvelles. J’ai le cœur meurtri actuellement, car j’ignore s’il est en vie ou pas », a confié Modou Diop, la voie pleine d’émotion. « Il ne m’a jamais parlé de son intention d’aller faire le Jihad. Sinon, j’aurais tout fait pour l’en empêcher. Je suis taximan. C’est avec que ce métier que je nourris ma famille et que j'ai réussi aussi à faire voyager deux de mes fils en France.»



Pour rappel, à l’enquête préliminaire, l’accusé El hadji Mamadou Bâ avait déclaré que c’est le nommé Abdallah Ba dit Zaïd Bâ qui avait encouragé Abdou Lahat Diop et lui à aller combattre en Lybie. Mais, pour sa part, il avait renoncé à ce voyage, le jour de leur départ parce que sa mère s’y était opposée.



Cependant, à l’interrogatoire d’audience il a changé de fusil d’épaule, arguant qu’ils avaient convenu se rendre en Gambie et non en Lybie.













Kady FATY, leral.net