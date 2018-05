Modou, Le premier robot qui comprend le wolof

STEM est le terme anglais consacré pour désigner en éducation la Science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Ces disciplines représentent l'avenir de nos enfants dans l'ère technologique où nous vivons et où une éducation en « STEM » devient de plus en plus impérative. Les camps et programmes scientifiques SenEcole représentent une expérience d'apprentissage pratique, unique en son genre, où les participants auront l'opportunité d'explorer leur imagination.

