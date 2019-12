Modou Lô - Ama Baldé: la date du combat connue

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 10:09

Le combat de lutte devant opposer Modou Lô à Ama Baldé se déroulera le 26 juillet 2020, à l’initiative du promoteur Luc Nicolaï, annonce le quotidien spécialisé "Sunu Lamb" dans son édition de mardi.



Les différentes parties ont paraphé le contrat portant sur ce combat, lundi soir dans un cabinet d’avocat, précise le quotidien spécialisé. Il rappelle que le promoteur Luc Nicolaï avait obtenu l’accord de Modou Lô depuis octobre dernier.



Si le promoteur avait essuyé dans un premier temps un premier refus du camp Ama Baldé, tout est finalement rentré dans l’ordre lundi avec les représentants de ce lutteur, notamment son mentor et grand frère Jules Baldé, qui a reçu une avance sur le cachet de son poulain, ajoute la même source.



" Les représentants d’Ama Baldé ont lu et approuvé le contrat. Mieux, ils ont signé la partie les concernant ", écrit "Sunu Lamb", soulignant que ces derniers sont ensuite allés voir le principal concerné qui a, à son tour, paraphé le document.



L’affiche Modou Lô-Ama Baldé est considérée comme le combat phare de la saison de lutte 2019-2020, parce que mettant aux prises deux lutteurs classés parmi les plus populaires de la lutte avec frappe au Sénégal.

