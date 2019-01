Modou Lô-Balla Gaye n’est pas encore régularisé

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Janvier 2019 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

Le combat Modou Lô-Balla Gaye 2, prévu le 13 janvier, n’est pas encore régularisé au Cng. Et ce n’est pas la faute du promoteur, Gaston Mbengue. Selon Sunu Lamb, qui donne l’information, le retard est imputable aux deux lutteurs.



«Balla Gaye 2 et Modou Lô n’avaient pas encore renouvelé leurs licences pour l’exercice 2018-2019, révèle une source du journal spécialisé. Certaines personnes aiment les réglages de dernière minute.»



Tout devrait rentrer dans l’ordre ce jeudi. Sunu Lamb, en effet, rapporte que les deux lutteurs sont annoncés au Cng pour signer leurs licences. Modou Lô le matin et Balla le soir, précise la même source.



«S’ils (renouvellent leurs licences), dès ce jeudi on va régulariser le combat», promet l’informateur du quotidien de la lutte.



Patron d’Iacom, partenaire de Gaston Mbengue pour l’organisation du combat, Issa Ndiaye, repris par Sunu Lamb, assure que toutes les conditions sont réunies pour que le combat se tienne à la date prévue, au stade Léopold Senghor.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos