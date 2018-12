Modou Lô : « Si Balla Gaye opte pour une bagarre, il sera mis K.O »

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 09:54

Le Roc des Parcelles Assainies « ne croit pas » BG2 « quand il clame qu’il est prêt à déposer son reliquat pour un combat de boxe ».



« S’il opte pour une bagarre, il sera mis K.O. Il ne croit pas à ce qu’il dit. Tout le monde sait à quel point je tiens à ce combat. C’est mon combat et non celui de mes supporters. C’est un adversaire que j’avais déjà affronté. Je l’invite dans mon fief, au stade Léopold Sédar Senghor, où je vais le terrasser. J’ai encore des choses à prouver. Battre Balla, pour moi, est la chose la plus facile. Aujourd’hui, je suis sur un autre registre. Il était parti en exil. Et cette fois ci, si je le terrasse, il ne reviendra plus », a clamé Modou Lô sur la Tfm.

