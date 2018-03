Modou Lô encaisse «un montant» pour un combat en fin de saison

Si tout se passe bien, Modou Lô, qui a récemment surclassé Lac 2, redescendra dans l’arène avant la fin de la saison. Selon Abdourahmane Diaw, le directeur administratif de Leewtoo productions, sa structure a obtenu l’accord de principe du chef de file de Rock énergie dans ce sens.



«On s’est entendu avec lui, un contrat nous lie, a révélé M. Diaw dans un entretien avec Sunu Lamb. On s’est entendu sur un montant qui a été versé à Modou Lô. Si on arrive à lui trouver un adversaire, on va organiser le combat avant la fin de la saison.»



Avec quel adversaire ? La balle est dans le camp du Parcellois. «C’est à Modou Lô de voir, indique le directeur administratif de Leewtoo productions. On cherche et on lui propose, s’il accepte de prendre l’adversaire qu’on lui propose, on ficèle le combat.»