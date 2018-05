Modou Lô va rembourser 25 millions de FCfa pour rencontrer Balla Gaye 2 ou…

Pour affronter Balla Gaye 2, Bombardier ou Eumeu Sène, Modou Lô va rembourser les 25 millions qu’il a reçus comme avance. Pape Thialis Faye de Lewtoo Production et les représentants du lutteur Parcellois, n’ont pas trouvé de terrain d’entente.



« On va leur restituer les 25 millions de francs Cfa qu’ils nous ont remis. On a pris toutes nos dispositions à ce sujet », confie Birame Gningue, l’agent de Modou Lô, à nos confrères de Sunu Lamb.



Ce dernier souligne également qu’« il y a eu des tentatives de médiation, mais ça n’a pas abouti ».