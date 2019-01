Modou Lô vs Eumeu Sène: Le combat sera ficelé le 1er février 2019

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 12:46

Battu par Balla Gaye 2 le 13 janvier dernier, Modou Lô va en finir avec le contrat qui le liait à Iacom, ce mardi soir, après le dernier face-à-face. Ainsi, le Roc des Parcelles Assainies pourra signer, le 1er février prochain, un nouveau contrat pour accorder une revanche à Eumeu Sène, informe le journal Observateur , qui ajoute que le combat est organisé par Moustapha Diop, Dg de Okay Africa Tv.



Le promoteur a décroché l'accord de principe des deux lutteurs qui vont s'affronter une deuxième fois. Le combat sera donc finalisé après le dernier face-à-face entre Modou Lô et Balla Gaye 2 prévu ce mardi soir.

