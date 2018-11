Modou Sylla, l'agent comptable "double" au coeur de scandales d'entreprises et de marchés douteux

Le cas échéant, c’est un fait délictuel, car, le cumul de poste agent comptable particulier (Acp) pour deux institutions aussi faîtières, serait interdit par la loi.



Par ailleurs, certaines sources accusent aussi le nommé Modou Sylla d’être à la base d’entreprises « douteuses ». « En plus, il a créé des entreprises qu’il a confié à des prête-noms et il s’approprie ainsi à lui seul les marchés », nous souffle notre source.



Qui ajoute que « même les voitures de marque Jeep qu'on a donnés aux membres des deux institutions (Ndlr : HCCT et CESE), c'est lui (Ndlr : Modou Sylla) qui a gagné le marché indirectement et il appelait les membres directement avec son téléphone pour leur donner leurs voitures. Il ne donne pas des agréments aux gens ni rien ». A suivre