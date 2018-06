Modric prend la défense de Messi : « Il ne peut pas tout faire tout seul »

Capitaine et buteur d’une convaincante équipe de Croatie, vainqueur de l’Argentine (3-0) pour son 2e match de Coupe du monde, Lucas Modric refuse d’accabler la star de l’Albiceleste Lionel Messi, trop seul selon lui.



Lucas Modric est un capitaine heureux après la victoire fracassante de la Croatie face à l’Argentine (3-0) en Coupe du monde. On ne peut pas en dire autant de Lionel Messi, impuissant et dépité après ce terrible échec. Mais il existe un profond respect entre le joueur du Real et celui du Barça. Et il ne fallait donc pas compter sur le maître à jouer des Merengue pour enfoncer son adversaire après la rencontre.



"Eviter que le ballon arrive à Messi"



"Je n'ai pas l'habitude de commenter la performance des joueurs adverses, a déclaré Modric lorsqu’il a été interrogé sur le quintuple Ballon d’Or. Mais si les Argentins ont déjoué, c'est que nous avions un bloc compact. On voulait faire en sorte de couper leurs lignes de passes et éviter que le ballon arrive à Messi. Nous avons réalisé une performance d'équipe fantastique."



Et Modric d’ajouter : "Messi est un joueur incroyable mais il ne peut pas tout faire tout seul. Dans le football, on a besoin d’aide" Un tacle à peine voilé à une équipe loin du niveau de sa star.











Rmc