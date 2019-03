Mohamed Ait Hassou: Comment le Sénégal peut être leader Africain en énergies renouvelables

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 23:21 | | 0 commentaire(s)|

Faire bénéficier le Sénégal de l'expertise Belge en matière d'énergie renouvelable, telle est la volonté affichée par Mouhamed Ait Hassou country manager de CME-Africa. Le conseiller en diplomatie économique pense que, le Sénégal peut être leader en matière d'énergie solaire en Afrique. Mais pour cela, il suffit juste d'y croire et d'investir dans le domaine d'autant plus que, l'investissement est très rentable et permet de réduire la facture énergétique des entreprises sénégalaises.