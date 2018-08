Mohamed Dionne chaleureusement accuielli à Zigunchor : il annonce la construction d’un marché international

A la tête d’une forte délégation, composée entre autres du ministre du Commerce et de celui en Charge du PUDC, le chef du Gouvernement s’est rendu au chevet de la famille de la dame qui a piqué une crise à laquelle elle a succombé, une fois la nouvelle de l'incendie connue. Le Premier Ministre a d’abord axé son allocution sur la compassion que le Chef de l’Etat a pour les commerçants de la région de Ziguinchor après le sinistre qui les a frappés et de l’attention particulière qu’il prête à la population de cette partie méridionale du pays. En atteste, selon lui, le fait « ce soit lui le Premier Ministre qui ait fait le déplacement à Ziguinchor alors que c’est le ministre du commerce Alioune Sarr qui avait été désigné par le Chef de l’Etat pour se rendre à Kaolack et à Diourbel depuis que les marchés de ces villes avaient été ravagés par les flammes ». Ce qui sous-tend selon le Premier ministre, « la volonté du chef de l’Etat de pacifier la région de Casamance puisqu’il n’y a pas de développement sans paix, ni de paix sans développement ». «A l’image de la construction par l’Etat des marchés de Kaolack et de Diourbel, celui de Tilène le sera aussi par lui et mieux, celui-ci sera érigé en un marché sous régional de sorte que les commerçants de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée puissent venir y faire des activités commerciales avec leurs collègues du Sénégal », a révélé le premier ministre. S. DIATTA senemedia.com