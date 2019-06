Mohamed El Bachir Niang condamné à payer plus de 65 millions à la société SIGNARE CONCIERGE PRIVEE

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°277 du 22 mai 2019 du juge de la mise en état, le président Alioune Ndiaye et ses assesseurs ont déclaré recevable l'action de la société Concierge Privée SARL.



Ainsi, ils ont déclaré Mouhamed El Bachir Niang responsable du préjudice souffert par la société SIGNARE CONCIERGERIE PRIVEE SARL pendant sa gestion pour la période 2016 et 2017, avant de le condamner au paiement de la somme de 65.493.285FCFA.



Le sieur Niang, assisté par Me Mouhamadou Matar Diop a été également débouté de toutes ses demandes.



Evoluant dans la conciergerie et la prestation de services (hébergement, domestique, éducation...), la société Concierge Privée SARL avait commis Me Cheikh Cissé pour la défense de ses intérêts.