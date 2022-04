Mohammed VI hausse le ton après l’incursion des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa

Le roi du Maroc a tapé du poing sur la table, après l’incursion des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Mohammed VI interpelle l’ONU.



C’est en sa qualité de président du comité Al Qods, que le roi du Maroc, Mohammed VI, a vigoureusement réagi à l’incursion des forces de défense et de sécurité israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem où des fidèles ont été malmenés. Une action répressive qui a fâché Rabat, d’autant que ce temple est considéré comme troisième lieu saint de l’islam.



Vendredi à l’aube, les forces israéliennes ont déclenché un assaut contre des milliers de fidèles musulmans, alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa à Al-Qods. Le raid a fait plus de 150 Palestiniens blessés par des tirs de balles. D’autres fidèles ont été matraqués à coups de bâton. Situation qui a irrité le roi Mohammed VI, président du comité Al Qods.



Le souverain a instruit sa diplomatie de directement interpeller David Govrin, chef du Bureau de liaison israélien à Rabat. Dans un communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique que les autorités royales estiment que cette action ne fera « qu’attiser les sentiments de haine et d’extrémisme, et réduire à néant les chances de relance du processus de paix ».



Afin d’éviter que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir, le royaume appelle les Nations Unies à intervenir de toute urgence. Le Maroc considère cette incursion comme étant une « agression flagrante », une « provocation méthodique durant le mois du ramadan contre le caractère sacré de la mosquée al-Aqsa et sa place dans le cœur de la Oumma islamique »

Source : https://www.exclusif.net/Mohammed-VI-hausse-le-ton...