Mois d'août macabre à Ziguinchor/Suicides, meurtres, assassinats : la longue liste noire des morts Au moins quatre morts en deux semaines ! Ziguinchor bascule dans le sang. Meurtre de Penda Kébé tuée et jetée dans un canal à Djibock, Assassinat de Michelle violée et tuée à Kabrousse, cas suicide à Kandé et puis hier, dimanche 22 août, un autre cas de suicide à Kantène. Que se passe-t-il à Ziguinchor qui s’illustre ces derniers temps par des cas de meurtres, de suicides ? Une question qui taraude tous les esprits. Le cas de suicide d’un jeune hier, dimanche à Kanténe est venu exacerber les interrogations sur cette série noire à Ziguinchor.

La série noire des morts par meurtres, assassinats et autres suicides se poursuit dans la région de Ziguinchor. Le dernier cas de cette longue liste a été recensé hier, dimanche 22 août au quartier Kantène à la lisière de Ziguinchor. Un jeune homme du nom de Malang Mané, la trentaine a été retrouvé mort dans sa chambre hier, dimanche au quartier Kanténe à la lisière de Ziguinchor. La corde au cou et l’autre bout de la corde attaché aux poutres du toit en zinc.



L’homme a été retrouvé pendu dans sa chambre. La découverte macabre a été faite par les pensionnaires de la maison. «C’est vers 13 heures que j’ai frappée à la porte de sa chambre, sans réponse j’ai jeté un coup d’œil à la fenêtre de la chambre ‘c’est en ce moment que j’ai vu Malang inerte, au pendu», témoigne, Amy Sadio. Et de poursuivre, «Comme chaque matin, il fait une petite promenade je croyais qu’il était sorti car, son état de santé était chancelante». «Il était d’ailleurs venu se soigner ici ; il vient de Birkama», ajoute Madame Sadio attristé comme les voisins par cette mort par suicide de Malang Mané.



Le corps sans vie a été évacué par les sapeurs-pompiers après constat de la gendarmerie. Ce cas de suicide vient allonger la liste des morts ces dernières semaines à Ziguinchor. Pour rappel, il y a juste une semaine, la jeune Penda Kébé était retrouvée morte et jetée dans un canal à Djibock. Son présumé meurtrier, un charretier arrêté croupit depuis quelques jours à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ziguinchor. Au quartier Kandé, c’est une jeune fille qui a également été retrouvée morte. Elle s’est pendue. Un cas de suicide qui a ému tout le quartier. Et comme si cela ne suffisait pas, une femme a été tuée à Kabrousse dans le Cap-Skiring après avoir été violée. Son meurtrier supposé, un mareyeur court toujours.



En deux semaines, au moins quatre morts par suicide, assassinats et meurtres. Cette spirale de morts inquiète sérieusement dans la région qui retrouve qui a pourtant retrouvé l’accalmie après un conflit trentenaire mais qui semble replongée dans cette série de morts. Que se passet-il alors à Ziguinchor pour que cette région bascule dans le sang ? La question taraude en ce moment tous les esprits dans cette partie sud du pays.

SudQuotidien

