Mois de Rajab (7e mois du calendrier musulman)1439/Mars-Avril 2018 : Suivi du mois lunaire pour Dakar et la Mecque Quels enseignements tirer des données astronomiques ?

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Mars 2018 à 14:52 commentaire(s)|

 La conjonction prochaine se produit ce Samedi 17 Mars 2018 à 13h 11min UTC ;



 Cela correspond à 13h 11min heure légale de Dakar (pas de décalage horaire) et 16h 11min heure légale de la Mecque (3h de décalage horaire) ;



 Selon le calcul astronomique, (Cf. Les calculs de Patrick Rocher, IMCCE – Observatoire de Paris), le nouveau croissant de Lune sera visible à l’œil nu et/ou à l’aide d’instruments optiques là où le ciel sera suffisamment dégagé au Sénégal, ce Dimanche 18 Mars 2018, à partir du coucher du soleil (19h19min) au coucher de la Lune (20h22min) ;



 A la Mecque, le nouveau croissant de Lune sera visible à l’œil nu et/ou à l’aide d’instruments optiques, ce Dimanche 18 Mars 2018, à partir du coucher du Soleil (18h30min UTC) au coucher de la Lune (19h25min UTC) ;



 Les conditions astronomiques sont telles que le croissant de Lune sera visible à l’œil nu et/ou à l’aide d’instruments optiques aux Amériques, en Afrique, en Europe et en Asie de l’ouest, ce Dimanche 18 Mars 2018 ;



 Sur la base du calcul astronomique, de l’observation à l’œil nu et/ou à l’aide d’instrument astronomique, le 7e mois du calendrier musulman de Rajab devrait commencer ce Lundi 19 Mars 2018 aussi bien au Sénégal qu’à la Mecque ;



NB : si on veut s’en tenir au calcul astronomique pour déterminer le calendrier musulman, le premier jour de ce 7 e mois de Rajab sera déterminé pour chaque pays sur la base de l’instant de la conjonction vraie (Samedi 17 Mars 2018 à 13h 11min UTC) et du coucher du Soleil en UCT.



Pour la cartographie des zones de première visibilité, voir : http://www.moonsighting.com http://www.icoproject.org







Fait à Dakar, le 18/03/2018-1439H

Ahmadou Makhtar kanté Imam, écrivain et conférencier

amakante@gmail.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook