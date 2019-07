Moise Djegane Sarr : " Le site Campus-France est un bâtiment intelligent " L'ambassadeur de la France au Sénégal a inauguré hier, les nouveaux locaux de Campus France. Un site situé en face de la Paroisse Saint Joseph de la Médina. Cet espace sert de cadre pour l'orientation et l' accompagnement des étudiants sénégalais. D'ailleurs, une quarantaine de bourses ont été offertes aux étudiants sénégalais.

Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères s'est par ailleurs félicité du travail de l'ambassadeur français et qui doit faire ses valises au mois de septembre prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 02:59 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos