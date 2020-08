Môle 10 - Alerte environnementale - Un liquide mystérieux et nauséabond se dégage du Port Le Ministère de l'Environnement et du Développement durable, "SOS"Environnement", la Gendarmerie, la Police et la Direction du Môle 10 du Port Autonome de Dakar sont en alerte maximum.

A l'origine de la psychose, un liquide rougeâtre ayant de la mousse et qui dégage une odeur pestilentielle, est constaté au-dessus du niveau de la mer entre "Escasa" et Africa Mer.



Des prélèvements ont été effectués pour savoir de quelle substance il s'agit.



