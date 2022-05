Mollah Morgan s'indigne de la capacité de "nuisance" et de résilience des politiciens sénégalais Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mai 2022 à 09:10 | | 1 commentaire(s)| Dans un de ses lives, le rappeur activiste a fait un constat qui devrait faire réfléchir plus d'un. En effet, il s'est interrogé en ces termes: "nioun kan laniouy khekh? Regardez Aïda Mbodji, depuis le Parti socialiste, elle est là. Ensuite, c'est le Parti démocratique sénégalais et maintenant, c'est Yewwi Askan Wi. Depuis Abdou Diouf, on combat les mêmes personnes, qui reviennent", s'est-il indigné.



