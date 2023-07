Momar Diongue, journaliste analyste politique : «Sonko est en train d’être trahi par…»

. Le Dirpub de «Le vrai journal» de s’indigner des propos de Idrissa Seck à l’endroit du leader de Pastef. Non sans parler de «trahison» jamais vue dans l’histoire politique de notre pays.



«Je suis surpris par les propos de Idrissa Seck à l’endroit Sonko. Aujourd’hui, quoi que l’on puisse dire, il n’y a pas eu une décision de justice définitive qui empêche Sonko d’être candidat, ça n’existe pas», a fait savoir Momar Diongue à Idrissa Seck. L’analyste politique ne comprend pas ces propos dans un pays qui se dit démocratique, et surtout venant d’un soi-disant homme d’Etat.



«Il ne doit pas dire que Sonko peut attendre jusqu’à 2029 parce qu’il est jeune. Alors que la décision de justice n’est pas définitive», recadre le journaliste. Qui déplore le fait que «la trahison soit fréquente dans l’arène politique».



«Mais, je n’ai jamais vu la manière dont Ousmane Sonko est trahi. Et qui va être encore plus visible dans les jours à venir…», se désole Momar Diongue. Pour le journaliste, la réalité est qu’après l’élection présidentielle de 2019, le maire de Ziguinchor était le seul qui a tenu le flambeau de l’opposition.



Au moment où les autres candidats sont partis rejoindre la mouvance présidentielle comme Issa Sall, Idrissa Seck et Madické Niang qui a préféré quitter l’arène politique. A l’en croire, le leader de Pastef est l’acteur principal des résultats de l’opposition enregistrés lors des législatives et locales…

Le Grand Panel