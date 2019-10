Momar Thiam : «Wade retrouve en son fils Karim le jeune qu’il était»

Pour Momar Thiam, expert en communication politique, le choix de l'ancien Président Abdoulaye Wade porté sur son fils pour la conduite du Pds n'est pas anodin. D'après lui, l’influence de Karim auprès de son père est assez grande. «C’est Karim Wade qui fait bouger les pions. Mais, d’un autre côté, Wade, sachant qu’on l’a toujours taxé de quelqu’un de vieillissant, il retrouve en son fils le jeune qu’il était et qui a l’ambition d’avoir les coudées franches et l’expertise nécessaire pour prendre les destinées du pays. Quelque part, Karim Wade est son prolongement », a décrypté l'expert en communication politique dans l'émission Jury du dimanche sur Iradio.



Pour Momar Thiam, Wade pourrait être un pion que déplacerait à sa guise son fils Karim Wade. Car, on a l’impression que Karim Wade ne peut pas se faire sans son père.



« Wade a confiance en son fils, c’est pourquoi tout tourne autour de Karim Wade et qu’il est d’une influence assez grandissante autour du père. Et si Abdoulaye Wade sent autour de lui que les personnes n’ont pas les épaules assez larges, n’ont pas le leadership nécessaire pour continuer et gérer son héritage, il peut se tourner auprès de son fils. Parce qu’il y a cette proximité naturelle qui est interprétée comme une préférence », a-t-il ajouté.

