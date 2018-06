Mondial 2018 : Certains confrères (Journalistes) se prononcent sur le fameux match Sénégal vs Pologne Le Sénégal entre en lice ce mardi à 15h et affronte la Pologne, un adversaire coriace. Votre site préféré a fait le tour et a tendu son micro à certains confrères pour qu’ils puissent livrés leurs réactions sur le match devant opposer le Sénégal vs Pologne. La plupart d’entre eux sont confiants et pensent que les poulains de Aliou Cissé peuvent faire la différence.

