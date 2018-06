Mondial 2018 Groupe C : Pogba et la France dominent l'Australie (2-1) La troisième journée de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ a proposé, en guise d’entrée en matière, un match entre la France et l’Australie à Kazan

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juin 2018 à 14:57 commentaire(s)|



Les choses se décantent en seconde période. Après avoir consulté





Quelques minutes plus tard, Samuel Umtiti touche le ballon de la main dans la surface. Un second penalty est accordé et Mile Jedinak remet les deux équipes à égalité. Piqués au vif, les hommes de Didier Deschamps reprennent l’avantage, sur une frappe déviée de Paul Pogba, validée par la technologie sur la ligne de but (GLT).

Les deux équipes seront de nouveau en action le jeudi 21 juin. La France affrontera le Pérou, tandis que l’Australie, déjà au pied du mur, donnera la réplique au Danemark.

Homme du Match Budweiser

Antoine Griezmann : L’attaquant français n’a pas ménagé ses efforts et il a de nouveau fait apprécier sa polyvalence. Le joueur de l’Atlético de Madrid a évolué sur tout le front de l’attaque. On a pu le voir en pointe, mais aussi sur les côtés. Insaisissable, il a finalement poussé un défenseur à la faute sur le premier penalty, qu’il a lui-même converti avec aplomb.





*La stat

*19 - À 19 ans et 178 jours, Kylian Mbappé est le plus jeune joueur à représenter la France en Coupe du Monde. Il bat le record de Bruno Bellone, qui avait participé à Espagne 1982 à 20 ans et 118 jours.

À venir

Danemark - Australie, Groupe C, 21 juin, Samara (Samara Arena)

France - Pérou, Groupe C, 21 juin, Ekaterinbourg (Ekaterinburg Arena) . Les Bleus sont les premiers à attaquer mais Kylian Mbappé, Paul Pogba et Antoine Griezmann manquent d’efficacité dans le dernier geste. Après un premier quart d’heure difficile, les Socceroos se montrent plus entreprenants et contraignent Hugo Lloris à sortir le grand jeu suite à une intervention malheureuse de Corentin Tolisso sur un coup franc.Les choses se décantent en seconde période. Après avoir consulté l’arbitre assistant vidéo (VAR) , l’arbitre Andrés Cunha siffle un penalty en faveur de la France. Griezmann, qui avait subi la faute, se charge de convertir la sentence.Quelques minutes plus tard, Samuel Umtiti touche le ballon de la main dans la surface. Un second penalty est accordé et Mile Jedinak remet les deux équipes à égalité. Piqués au vif, les hommes de Didier Deschamps reprennent l’avantage, sur une frappe déviée de Paul Pogba, validée par la technologie sur la ligne de but (GLT).Les deux équipes seront de nouveau en action le jeudi 21 juin. La France affrontera le Pérou, tandis que l’Australie, déjà au pied du mur, donnera la réplique au Danemark.Antoine Griezmann : L’attaquant français n’a pas ménagé ses efforts et il a de nouveau fait apprécier sa polyvalence. Le joueur de l’Atlético de Madrid a évolué sur tout le front de l’attaque. On a pu le voir en pointe, mais aussi sur les côtés. Insaisissable, il a finalement poussé un défenseur à la faute sur le premier penalty, qu’il a lui-même converti avec aplomb.*La stat*19 - À 19 ans et 178 jours, Kylian Mbappé est le plus jeune joueur à représenter la France en Coupe du Monde. Il bat le record de Bruno Bellone, qui avait participé à Espagne 1982 à 20 ans et 118 jours.Danemark - Australie, Groupe C, 21 juin, Samara (Samara Arena)France - Pérou, Groupe C, 21 juin, Ekaterinbourg (Ekaterinburg Arena)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook