Mondial 2018 : Issiar Dia demande des explications sur la non titularisation de Diao Baldé Keita

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Juillet 2018

Issiar Dia a suivi avec un intérêt particulier les prestations du Sénégal à la Coupe du monde 2018. L’ancien joueur de Nancy dit n’avoir pas compris le fait que Keita Baldé n’ait pas joué beaucoup de matchs.



« La seule chose que je n’ai pas comprise et dont je n’ai pas encore l’explication, c’est le fait que Keita Baldé a été laissé sur le banc pendant les deux premiers matches. Seuls les joueurs qui étaient à l’intérieur et le staff technique peuvent donner des explications. Moi, personnellement, je n’ai jamais compris.



Un joueur comme Keita Baldé, à défaut de jouer le premier match face à la Pologne, je pense que contre le Japon, il aurait dû entrer en cours de jeu. Quoi que l’on puisse dire, il a une bonne expérience pour avoir joué à la Lazio en Serie A et pour être aujourd’hui en Ligue 1 à l’As Monaco. C’est un joueur influent dans le jeu. La preuve, contre la Colombie, il a beaucoup pesé sur la défense. Je connais bien ce genre de joueurs. Mais la question mérite d’être posée», a déclaré l’international sénégalais aux 21 sélections (2 buts).











Record

