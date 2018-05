Mondial 2018 - Le Président Macky SALL en Russie pour pousser les "Lions" à la victoire

Aliou CISSE et sa bande ne pouvaient rêver mieux. Le Président de la République Macky SALL en mode 12e Gaindé en Russie pour galvaniser l'équipe nationale de football. C'est acté. Oui, c'est dans l'agenda présidentiel.



Le chef de l'état quitte Dakar le 17 juin à bord de la Pointe Sarène avec une forte délégation. Il assistera aux trois matches de poule du Sénégal. De la qualification au second tour ou non, dépendra la suite de son séjour au pays des Tsars.



Une première dans les annales du football Sénégalais. Un acte fort de sens aussi.



Le Sénégal est logé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.



Capitaine Kouyaté et sa bande affrontent la Pologne le 19 Juin 2018 au Stade du Spartak (Moscou). Le 24 Juin au Iekaterinbourg Arena, les "Lions' défient le Japon, avant de clore les phases de poule face à la Colombie le 28 Juin 2018 à Samara.













Sport221.com