Mondial 2018: Le Sénégal de Sadio Mané de retour 16 ans après l'épique génération 2002

Les hommes d’Aliou Cissé, capitaine lors de l’épopée de 2002, ont fini premiers d’un groupe comportant l’Afrique du Sud, le Cap Vert et le Burkina Faso. Le finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations 2004 s’appuie sur une équipe mêlant gabarits athlétiques (Diouf, Koulibaly, Kouyaté) et fins techniciens (Gueye, Baldé, Mané, Sarr). Autre force des Lions de la Teranga, leur banc de touche. Aliou Cissé a quelques options de rechanges très intéressantes à l’instar de Sarr, Mb.Niang, M.Sow, voire D.Sakho. Le rêve est permis dans un groupe ouvert et homogène en compagnie de la Pologne, du Japon et de la Colombie. La mission s’annonce compliquée mais la qualification en huitièmes est dans les cordes du Sénégal.

