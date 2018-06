Mondial 2018 : Où est passé Keita Baldé Diao ?

Même s’il s’agit en théorie d’une des stars de la sélection sénégalaise, Keita Baldé Dioa est toujours aux abonnés absents des terrains de jeu, n’ayant pas encore disputé la moindre minute en Russie. Au Sénégal, nombreux sont les supporters qui se demandent où il est passé.



Le Sénégal est une des jolies surprises de cette Coupe du monde 2018, totalisant quatre points en deux rencontres. Néanmoins, dans aucune de ces deux rencontres, on n'a pu voir Keita Baldé à l’action.



L’ancien joueur de la Lazio, recrue phare de la dernière saison de Monaco, n’a pas pu défendre l’intérêt de sa nation en cette Coupe du monde russe en 180 minutes. Et au pays, on se demande bien quelles sont les raisons de son absence des terrains, même s’il est vrai que Cissé a déjà trouvé un groupe qui fonctionnait plutôt bien ensemble.



D’après les informations de médias sénégalais, les problèmes pourraient remonter au match face au Cap-Vert, où il aurait refusé de quitter la pelouse après que Cissé avait décidé de le remplacer.



Suite à cet évènement, le joueur avait justifié son comportement en conférence de presse mais depuis, son temps de jeu s’en est retrouvé considérablement réduit.













Wiwsport