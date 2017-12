Mondial 2018: des techniciens jugent la poule des "Lions", jouable ...

L’équipe du Sénégal, qui aura la Pologne, la Colombie et le Japon comme adversaires lors du premier tour du Mondial 2018, a bénéficié d’un bon tirage, estiment des techniciens sénégalais.



"Oui, on peut dire que la poule est jouable mais maintenant tout se jouera sur le terrain", a souligné le Directeur technique national, Mayacine Mar, dont les propos sont rapportés par la Télévision publique sénégalaise (RTS).



Selon M. Mar, le Sénégal doit dès à présent se pencher sur sa préparation, estimant que le Mondial se jouera sur ce point, de même que sur l’organisation.



Mais sur le plan du potentiel et de la qualité, les "Lions" "ont une carte à jouer dans cette poule", a insisté le technicien.



Amara Traoré, l’ancien sélectionneur national (2009-2012), juge lui, que le Sénégal peut revendiquer une place au deuxième tour dans cette poule. "Cela ne veut pas dire un tirage clément", a-t-il ajouté.



Il a invité les pensionnaires actuels de la Tanière des "Lions" à prendre exemple sur leurs aînés de 2002, quart de finalistes du Mondial de la même année, jouée en Corée du Sud et au Japon.



"Les "Lions" ne doivent pas y aller en jouant petit bras", a insisté Amara Traoré, rappelant que "tout se jouera sur le terrain".



"Le football sénégalais a une histoire en Coupe du monde’’ à travers sa première participation sanctionnée par une place en quart de finale, a rappelé l’ancien attaquant des "Lions", en 2002.



Ancien sélectionneur national (1992-1994), Boubacar Sarr Locotte ne dit pas autre chose, en arguant que la poule dont les "Lions" ont héritée, est un groupe jouable.



"Maintenant, le travail doit commencer avec des sparring-partners de valeur", a recommandé l’ancien attaquant du PSG et de l’OM, des équipes de la Ligue 1 française.



Les "Lions" vont démarrer la Coupe du monde par un match contre la Pologne à Moscou.



La Coupe du monde 2018 aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet.









APS