Mondial 2022: « Le Sénégal ne sera pas dans le même groupe que le Cameroun »

Le Sénégal est officiellement qualifié pour la coupe du monde, Qatar 2022. Désormais, les Lions attendent de connaitre leurs prochains adversaires. Dans le POT 3, la bande à Sadio Mané ne sera pas dans le même groupe que le Cameroun.



Deux équipes d’une même confédération (Afrique, Amérique du Sud, Asie, etc.) ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe. Exception, l’Europe avec ses 13 représentants au Mondial 2022.



D’après Rfi, il est impossible donc que le Sénégal et le Cameroun soient dans le même groupe dans cette 22e Coupe du monde. Mais, les champions d’Afrique peuvent se retrouver avec les champions du monde français, allemands et le vainqueur d’un des barrages intercontinentaux.