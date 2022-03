Mondial 2022 (Q): Après l’élimination, l’Egypte porte plainte contre le Sénégal

Le Sénégal a réussi à renverser l’Egypte à la maison après une courte défaite à l’Aller au Caire. Les hommes d’Aliou Cissé ont battu les Pharaons 1-0 et ont validé leur billet pour Qatar aux Tirs au but après les prolongations, 3-1. Mais les Egyptiens n’ont apprécié le traitement qu’ils ont subi à Dakar durant cette manche retour des barrages zone CAF pour la Coupe du monde.





La Fédération égyptienne de football a donc déposé une plainte officielle auprès de l’observateur du match, du responsable de la sécurité, de la CAF et de la FIFA concernant l’atmosphère qui a entouré le match contre le Sénégal. Selon la partie Egyptienne, le bus des Pharaons a été retardé et attaqué, ce qui a conduit l’EFA à demander le report du match de 30 minutes. Ensuite, les supporters des Lions de la Teranga ont jeté des bouteilles sur les joueurs pendant leur échauffement. L’EFA a également affirmé que les Pharaons ont subi des insultes racistes.



«La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle contre son homologue sénégalaise auprès de l’observateur du match, du responsable de la sécurité, de la CAF et de la FIFA, avant le début du match entre les deux équipes. L’équipe égyptienne a été victime de racisme après l’apparition de bannières offensives dans les tribunes visant les joueurs, en particulier Mohamed Salah. De plus, les supporters sénégalais ont terrorisé les joueurs égyptiens en leur jetant des bouteilles et des pierres pendant l’échauffement, ainsi qu’en attaquant le bus de l’équipe égyptienne, ce qui a provoqué des bris de verre et quelques blessures, ce qui a été documenté par des photos et des vidéos jointes à la plainte», peut-on lire dans la déclaration de l’EFA.





