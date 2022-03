Mondial 2022 : la liste du Sénégal pour les barrages avec Sabaly, sans 4 champions d’Afrique !

Un peu plus d’un mois après le sacre en finale de la CAN 2021 contre l’Egypte, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé ce vendredi sa liste de 26 joueurs retenus pour affronter les Pharaons en barrages de la Coupe du monde 2022 les 25 et 29 mars prochains (match aller au Caire, retour à Dakar).



Par rapport au groupe sacré champion d’Afrique au Cameroun, quatre joueurs sont absents : les gardiens Alfred Gomis et Seny Dieng, blessés, ainsi qu’Ibrahima Mbaye et Joseph Lopy, en difficulté dans leur club respectif. Ces absences profitent à deux joueurs qui effectuent leur retour. D’une part le gardien Bingourou Kamara, prêté par Strasbourg à Charleroi, et d’autre part le latéral polyvalent Youssouf Sabaly. Plus apparu en sélection depuis novembre 2020, l’ancien Bordelais s’est remis de sa grave blessure et enchaîne les matchs avec le Betis Séville.

Source : https://www.jotaay.net/Mondial-2022-la-liste-du-Se...