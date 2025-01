Mondial 2026 (Q) : en cours de finition, le stade Léopold pourrait accueillir Sénégal-Togo (IMAGES)

Les travaux du stade Léopold Sédar Senghor sont en phase de finition. En témoignent les nouvelles images partagées, ce mardi.

Le Sénégal pourrait retrouver son stade emblématique qui avait été fermé il y a un peu plus d'un an, pour des travaux après une dégradation notée. Ouvert en 1985, à quelques années de la première Coupe d'Afrique des Nations abritée par le Sénégal, ce stade devrait abriter le prochain match de l'équipe du Sénégal prévu en mars 2025. Même si son réouverture officielle est annoncée pour avril, mais il devrait être opérationnel bien avant. Ce qui pourrait permettre aux hommes de Pape Thiaw de recevoir le Togo, le 24 mars après un déplacement au Soudan le 17 mars, à l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pendant ce temps, les chaises seront installées afin de garnir les gradins du stade qui avait abrité la CAN 92 remportée par la Côte d'Ivoire.



Ce qui serait une très bonne nouvelle pour le Sénégal, qui après le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, aura un second qui répond aux normes internationales.



Découvrez ci-dessous les belles images des travaux du stade en cours de finition.