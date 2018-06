Mondial Russie 2018 - Claude Le Roy : "Une pièce sur le Maroc et le Sénégal" Le sélectionneur du Togo, Claude Le Roy, grand connaisseur du football africain, voit le Maroc et le Sénégal comme les principales chances du continent africain lors de la Coupe du monde en Russie (14 juin - 15 juillet).

Sélectionneur du Togo depuis avril 2016, Claude Le Roy est une voix importante du football africain. Le technicien français de 70 ans – qui a entraîné par le passé le Cameroun, le Sénégal, le Ghana et le Congo – attend particulièrement deux sélections africaines lors de la Coupe du monde en Russie : «Je mets une pièce sur le Maroc et le Sénégal.»

«Je vois le Maroc finir devant le Portugal»

«Affectivement, je vois bien le Maroc parce qu'Hervé (Renard) les entraîne. Plus sérieusement, ils vont donner du fil à retordre à beaucoup de monde, avec leur bloc...















