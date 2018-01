Mondial Russie 2018 - Le Sénégal obtient 20 accréditations, à répartir comme …

A 5 mois de la Coupe du monde, le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam est revenu sur la procédure d’octroi : « on a reçu 20 codes d’accréditation, dont 15 pour les journalistes de presse écrite et 5 pour les reporters photographes. Mais il y a des critères à remplir au préalable, pour pouvoir en bénéficier, il faut être un journaliste de presse journaux papier, magazines et site internet », liste-il.



Et de noter qu’un document d’engagement sera transmis et dûment signé par la rédaction, accompagnée d’une caution d’un million, remboursable une fois en Russie.



« Compte tenu de la demande massive, nous ne pouvons donner deux codes à un organe de presse », fait remarquer Abdoulaye Thiam, qui invite les rédactions à prendre toutes leurs dispositions d’ici le 20 janvier prochain, pour faire parvenir le nom de leur reporter désigné. « En plus, il faut au minimum 5 millions, billet d’avion compris, pour assurer une bonne couverture de la Coupe du monde, étant donné que la Russie fait partie des pays européens où le coût de la vie est cher », ajoute le président Thiam.



L’Anps est chargée, via une commission, d’effectuer l’arbitrage sur la base des dossiers déposés par les différents organes de presse, en conformité avec les règles établies.











