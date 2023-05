Mondial U20 : Grosse désillusion pour les Lionceaux éliminés en phase de poules !

Fin de parcours pour les champions d’Afrique en titre de la Can U20 qui n’ont pas réussi à sortir de la phase de poule du mondial de moins de 20 ans qui se déroule en Argentine. Il faut dire que les Lionceaux n’ont jamais réussi à prendre par le bon bout, cette compétition qu’ils ont démarré par une défaite, (1-0) face au Japon, avant de concéder un match nul 1-1 contre Israël. Les Lionceaux ont une fois de plus partagé les points avec la Colombie (1-1), synonyme d’élimination. Car au même moment, Israël (qualifié avec cette 2ème place) réussissait l’exploit de battre le Japon qui termine 3ème du groupe C.



Ce samedi, pour le match de la dernière chance face au leader du groupe, la Colombie, les Lionceaux ont une nouvelle fois vendangé leur ticket qualificatif pour les huitièmes de finale. En effet, après l’ouverture du score par Mamadou Lamine Camara à la 30e minute, les champions d’Afrique ont longtemps cru à la qualification, comme meilleur troisième, avant de voir leurs illusions, s’envoler en fin de match avec légalisation des colombiens. Conséquence, Malick Daf et ses Lionceaux terminent derniers de la poule avec deux matches nuls et une défaite. Une grosse désillusion !

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Mondial-U20-Grosse-desil...